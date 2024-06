Mbour : le gardien, le jardinier et leurs copines

M. Kandé et Y. Bodian, employés comme gardien et jardinier dans une villa d’un Français à Saly, risquent de perdre leur emploi. Les deux hommes ont comparu à la barre du Tribunal des flagrants délits de Mbour.



D’après le récit du journal Bes Bi, ils avaient l’habitude de recevoir leur copine respective chez leur employeur jusqu’au jour où ils en sont venus aux mains. Le second accuse le premier de l’avoir agressé après avoir renvoyé sa petite amie.



« M. Kandé ne peut pas tolérer que ma copine vienne me voir, assène le jardinier. Pourtant, lui ne cesse d’y recevoir la sienne. Quand il a renvoyé ma copine, je lui ai clairement dit qu’il avait tort. »



Y. Bodian affirme que le gardien lui a alors « asséné un violent coup de tête », le « traitant de clochard ». Pour se venger, reconnaît-il, « il est allé chercher un couteau ». Mais, « je me suis retenu », jure-t-il avant de poursuivre :



« Cet homme qui m’a agressé après avoir renvoyé ma petite amie, c’est moi qui l’ai aidé à avoir cet emploi ».



Le juge n’a pas manqué de les sermonner : « Cette maison ne vous appartient pas. Non seulement vous vous plaisez à y recevoir vos petites amies, vous vous permettez de vous battre ».



Délibéré, le 6 juin.