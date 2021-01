Mbour - Vol avec effraction : 2 ans ferme pour avoir volé 2 téléphones et 80.000 frs Cfa

D'emblée A. Mbaye (22 ans) qui se dit être un pêcheur a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant la barre des flagrants délits du tribunal de grande instance de Mbour.Le jour des faits, A. Mbaye a rencontré sa victime A. Thiam qu'il connaissait très bien. Ils échangent des amabilités et le voleur demande à sa victime si le frère de ce dernier était à la maison. Il voulait ainsi savoir s'il pouvait commettre son forfait.A. Thiam lui dit que son frère était parti au boulot. Il a profité du fait que la maison soit déserte pour défoncer la fenêtre de A. Thiam. Il s'empare de ses deux téléphones et de la somme de 80.000 francs CFA.Devant le tribunal, il dira qu'il était dans le besoin et avait un problème à résoudre.Malheureusement pour lui, le président de séance n'a pas été très tendre, il lui a collé 2 ans de prison ferme.