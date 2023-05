Me Abdy Nar Ndiaye : «Pourquoi le juge a renvoyé l’affaire Amy Ndiaye Gniby»

La Cour d’appel de Dakar a évoqué pour la deuxième fois, ce lundi 15 mai, l’affaire opposant les députés Massata Samb et Mamadou Niang à la parlementaire Amy Ndiaye Gniby.





Selon Me Abdy Nar Ndiaye, l’un des avocats de la défense, le dossier n’était pas en état pour défaut de retour de citation de la partie civile.











C’est pour cette raison, dit l’avocat, qu’ils ont introduit la demande de liberté provisoire pour les mis en cause avec les conditions requises classiques. Mais le tribunal avait suspendu l’audience aux fins de délibérer sur la requête.





«Malheureusement, la cour a estimé statuer sur la requête et de délibérer le 22 mai, date retenue pour le procès. Nous voyons mal le fait que la cour ne leur ait pas accordé la liberté provisoire que la loi permet».







Les deux députés du PUR ont fait face au juge de la Cour d’appel ce lundi 15 mai, dans l’affaire les opposant à Amy Ndiaye Gniby, parlementaire de la coalition au pouvoir BBY. Ils ont été condamnés en première instance à six mois ferme et à 100 000 F CFA en guise d’amende et cinq millions de dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires, menaces de mort au préjudice de la députée.