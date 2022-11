Me Bamba Cissé : "Ce que Sonko a dit au Doyen des Juges..."

Les langues commencent à se délier après l'audition de Ousmane Sonko face au Doyen des Juges. L'un de ses avocats, Me Bamba Cissé est revenu, devant la presse, sur la teneur de la discussion entre son client, le Procureur et le Juge d'instruction.





« C’était une audience d’audition au fond. C’est le face à face entre le juge et l’accusé. Ousmane Sonko s’est expliqué sur les faits. Comme vous pouvez l’imaginer, il les a contestées. C’était sa position depuis le début. Mais, il ne s’est pas limité à de simples contestations. Il a versé sur la table du juge les éléments qui établissent notre thèse et qui tendent à accréditer l’idée qu’il a été victime d’une machination. Tout a été dit et bien dit. Il s’est très bien défendu sur le terrain judiciaire. Il a été sincère et courageux".