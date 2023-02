Me Ciré Clédor Ly (avocat de Sonko) : «Nous allons tout droit vers des crimes contre l'humanité»

Il a été embarqué, en même temps que son client Ousmane Sonko, ce jeudi 16 février, dans le véhicule de la police. Lui, c’est Me Ciré Clédor Ly.





Avocat de la défense et témoin des actes des forces de l’ordre sur la corniche, il a interpellé le chef de l’État Macky Sall sur les «dérivés du pouvoir». «Il ne peut pas être président de la République et ne pas réagir. Ce, parce qu'il y a des risques graves pour la population et pour la sécurité d'Ousmane Sonko. C'est le chef suprême des armées. Il m'entend très bien. Il est en train de tout suivre», a fulminé la robe noire à bord du véhicule du leader du Pastef/Les patriotes.