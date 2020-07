Me Malick Sall rencontre le Sytjust cet après-midi

En attendant l’issue de la rencontre prévue cet après-midi, entre le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) et le ministre de la Justice Malick Sall, en présence de la présidente de Haut conseil du dialogue social (Hcds) Innocence Ntap Ndiaye, les syndicalistes ont décrété 72 heures de grève renouvelables, à compter de ce lundi 20 juillet, informe un communiqué dont copie est parvenue à Seneweb.







Les grévistes réclament l’autorisation de jouir de ce qui est de leurs droits et acquis, des décrets signés par le président de la République et par un protocole d’accord signé le 17 octobre 2018 entre le gouvernement et le Sytjust.