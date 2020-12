Me Malick Sall sur les rapports de l'Armp : "La justice sénégalaise a toujours traité les dossiers de façon…"

Selon Me Sall, ministre de la Justice et garde des sceaux, au Sénégal, les rapports de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) soumis à son jugement ont été traités de manière correcte et diligente.





"À chaque fois que la justice du Sénégal a été saisie d'un dossier, elle l'a traité de façon correcte. Je veille à ce que ces dossiers soient traités de façon diligente", dit-il en marge de la 22ème réunion du Comité Ministériel du GIABA (GMC).





Concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le ministre assure que le Sénégal a toujours respecté les recommandations faites par le Giaba.





"Le Sénégal a reçu des observations et des recommandations qui ont été faites et ont été entièrement respectées.