Me Mamadou Moustapha Dieng, avocat d’Ahmed Aïdara : «Le motif de renvoi invoqué par le parquet ne correspond pas aux…»

C’est une plaidoirie avant l’heure. Un des avocats du maire de la ville de Guédiawaye, Me Mouhamadou Moustapha Dieng, est contre le renvoi du procès d’Ahmed Aïdara au lundi 27 juin prochain, suite à la demande du procureur de la République.



«Nous les avocats, n’avons pas souhaité que cette affaire soit renvoyée, parce qu’en droit cette affaire est à même d’être jugée aujourd’hui vendredi 24 juin. Maintenant, nous respectons la décision du tribunal qui a décidé de renvoyer, à la demande du parquet, à lundi prochain», a regretté le conseil.



A cette date, souligne-t-il, l’affaire ne sera plus renvoyée, elle sera retenue. «Puisque nous estimons, à ce stade, que le motif du renvoi invoqué par le procureur de la République ne me semble pas correspondre aux canaux du Droit pénal, car il a demandé le renvoi pour des raisons administratives. Nous lui avons opposé des arguments de texte, à savoir l’article 380 et 381 du Code de procédure pénale pour s’opposer au renvoi de cette audience». En vain.



«Ce procès, nous le voulons serein et nous voulons aussi un débat juridique clair pour…»



Toutefois, cette décision ne va pas pour autant décourager les soutiens d’Ahmed Aïdara et Cie. «Nous allons tous être là le lundi pour que le droit soit dit et bien dit. Et si le droit est dit et bien dit, je suis à peu près certain que ce jour-là, le maire de la ville de Guédiawaye retrouvera ses administrés. C’est tout le mal que nous souhaitons à Ahmed Aïdara et Cie».



Avant de poursuivre : «Nous sommes sereins. Ce procès, nous le voulons serein et nous voulons aussi un débat juridique clair pour démontrer à la face de tous les Sénégalais que le maire, encore moins les gens qui sont avec lui n’ont commis des infractions prohibées ici au Sénégal.»



Quid de l’état d’esprit de l’ancien agent du groupe D-média ? Maitre Mouhamadou Moustapha Dieng a fait savoir : «Notre client a le moral. Je le connaissais bien avant qu’il n’embrasse sa carrière dans les médias. Il a toujours été serein et c’est un homme pieux qui est à cheval sur des principes. C’est un républicain. Il a gagné la commune sur la base d’élections libres et disputées. Donc, cette personne ne fera rien qui puisse, de mon point de vue, porter atteinte aux principes gouvernant l’État de droit.»



La robe noire d’arguer : «Nous pensons jusqu’à preuve du contraire que le Sénégal est un État de droit. Si on s’en tient à cela, il doit être libéré de ces charges par la justice de notre pays.»



«Nous sommes allés plusieurs fois à la prison de Sébikotane rencontrer Ahmed Aïdara et…»



Sur ce, Me Dieng a rassuré les proches et sympathisants du maire : «Nous avons lu le dossier et nous sommes allés plusieurs fois à la prison de Sébikotane rencontrer Ahmed Aïdara. Je suis sûr qu’il n’a pas commis le chef d’infraction visé par le parquet. Nous allons plaider pour le renvoi des fins de la poursuite et je pense que le ministère public sera à nos côtés pour requérir à décharge.»



Ahmed Aïdara et Cie sont poursuivis pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public. Ils ont été arrêtés lors de la dernière manifestation interdite soutenue par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), vendredi dernier.