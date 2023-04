ME MOHAMED PAM AVOCAT DES PÊCHEURS MONO FILAMENT «On va demander la clémence du Président Macky Sall»

« La concertation et le respect des accords constituent le soubassement de la paix ». Telle est la conviction du conseiller juridique de l’association nationale des pêcheurs mono filament du Sénégal, Me Mohamed Pam. Il se veut catégorique par rapport à sa démarche en tant que conseiller juridique. « Nous adoptons une démarche participative et citoyenne. On va demander la clémence du Président Macky Sall et agir pour que cette dynamique de paix puisse prospérer. Il ne peut pas y avoir de paix tant qu'il y a des gens qui sont arrêtés, parce que cela va toujours installer des frustrations dans des familles ».