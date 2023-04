Me Moussa Sarr : Babacar Touré présenté au procureur ce jeudi

Le journaliste Babacar Touré sera en principe déféré demain jeudi devant le procureur. Le journaliste a répondu à sa convocation à la Division des investigations criminelles (Dic) où il a été placé en garde à vue, après son audition.





D'ailleurs, c'est l'avocat qui a informé que son client sera déféré ce jeudi.





Le journaliste, patron du site Kewoulo, est poursuivi pour outrage et injures publics, diffusion de fausses nouvelles, faux et usages de faux, dénonciation calomnieuse et diffamation, suite à la plainte de l'ancien policier Frédéric Napel.