Me Ndeye Anta Mbaye, avocate de la partie civile: «Il faut rendre à Adji Sarr sa dignité »

Exit les débats d’audience, place aux plaidoiries des avocats de la partie civile. D’emblée, Me Ndèye Anta Mbaye a demandé au président de la Chambre criminelle de Dakar de «rendre à Adji Sarr sa dignité ». Selon l'avocate, l'ex masseuse de Sweet beauty est décrite comme «une fille frivole, une prostituée» mais il ne s'agit pas du procès de la morale. « Il faut remettre Adji Sarr sur la bonne voie mais il faut que la société reconnaisse qu'elle a souffert. Il faut que son vis-à-vis soit reconnu coupable », plaide-t-elle.





Me Mbaye estime que sa cliente a trop enduré. «Quand elle a fini par être fatiguée d'être un objet sexuel, elle en a parlé à un ami. Il y a de l'autre côté Ousmane Sonko qui est un homme de pouvoir, décrit comme étant un homme charismatique, qui draine des foules et qui est courageux et ne manque pas d'autorité. Quand un tel homme fait face à une telle femme avec deux armes dont l'une a une autorisation, Adji Sarr ne peut pas dire non. Et céder ne veut pas dire consentir, elle avait peur », dit la robe noire.