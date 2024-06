Médias : Diagna Ndiaye réclame 500 millions F CFA qu’il compte verser au…

Le directeur de publication de Jeune Afrique, Marwane Ben Yahmed, et le journaliste dudit magazine Emmanuel Babin ont été jugés devant le tribunal correctionnel de Dakar, ce mercredi 12 juin. Ils sont poursuivis pour diffamation par Diagna Ndiaye.



D’après Les Échos, qui a assisté à l’audience, l’homme d’affaires reproche aux mis en cause de l’avoir désigné dans un article du mensuel panafricain «protagoniste et acteur principal» d’un procès de fraude fiscale et de blanchiment d’argent tenu à Paris le 19 octobre 2023.



«Il y a une mauvaise foi du journaliste, a tonné devant le tribunal l’avocat du plaignant, Me Wade, repris par le journal. […] Diagna n’a jamais été cité comme auteur ou complice [dans cette affaire]. L’article a jeté l’opprobre sur Diagna Ndiaye. L’accusation a porté atteinte à [son] honneur.»



L’homme d’affaires, a relayé son avocat, réclame la condamnation de Jeune Afrique, assortie du versement de 500 millions de francs CFA, à titre de dommages et intérêts, et de la publication de la décision, le cas échéant, dans les journaux Le Monde (France), Le Soleil et L’Observateur (Sénégal).



Les Échos rapporte que Me Wade a révélé que Diagna Ndiaye entend verser les fonds espérés dans ce procès au village d’enfants SOS.



Absents de l’audience et n’ayant pas commis d’avocat pour leur défense, Marwane Ben Yahmed et Emmanuel Babin ont été jugés par défaut, signale Les Échos. Qui informe que le procureur a requis l’application de la loi. Verdict : le 10 juillet prochain.