Médina Yoro Foulah : Un charlatan de 75 ans condamné à 2 ans ferme pour attentat à la pudeur

A.M.Kane, âgé de 75 ans, charlatan et domicilié dans le département de Médina Yoro Foulah, aura le temps nécessaire pour méditer sur son sort. Il a été condamné, hier, mercredi 23 mars 2022, à deux ans de prison ferme par le tribunal de grande instance de Kolda, renseigne le quotidien national Le Soleil, dans sa livraison de ce jeudi.



Selon la même source, le prévenu a comparu pour les faits d’attentat à la pudeur sur une fillette de 6 ans. Devant le tribunal, le prévenu a reconnu les faits expliquant avoir commis cet acte sous l’emprise de Satan, dit-il.



Relevant la gravité des faits, le parquet a estimé que le septuagénaire est un danger pour la société, et il a requis une peine de cinq ans ferme, note le journal.



Dans sa plaidoirie, la défense a présenté des excuses à la partie civile, demandant au tribunal de prendre en compte l’âge de son client et de lui faire une application bienveillante de la loi.