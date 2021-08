Menace de mort, CBV et détention d’arme : Un père de famille porte plainte contre son fils

Un père de famille porte plaine contre son fils pour violence

M. A. Diallo a été condamné à quatre mois de prison pour menace de mort, détention illégale d’arme blanche, violence et voie de fait, et coups et blessures volontaires, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.





Le mécanicien a été trainé à la barre par son père, sa sœur et son frère. La raison ? Il n’arrêtait pas de semer le désordre au sein de la famille. Marié et père deux enfants, M. A. a violenté sa sœur le jour des faits, d’après son père, selon le journal «Rewmi Quotidien».





«Je revenais du travail. C’est sur ces entrefaites que j’avais trouvé ma fille en pleurs. Interpellée, elle me confie qu’elle a été blessée par son frère à l’aide d’une pierre», relate son père A. K. Diallo.





Selon les révélations du papa, il s’était encore attaqué à lui. «Il m’a étranglé avant de m’administrer un coup de poing. Puis, il a brandi une machette et a menacé de me tuer .N’eût pas été l’intervention de son frère M. Y. Diallo, le pire se serait produit. C’est un habitué des faits», raconte-t-il.





La sœur du mis en cause confirme les propos du père, en révélant que son grand frère est un consommateur de chanvre indien (‘’yamba’’).





Entendu à son tour, l’accusé nie et se défend : «J’avais brandi un coupe-coupe pour repousser les parties civiles. Parce qu’elles s’étaient liguées pour me tabasser. Je ne fume pas du chanvre indien. J'ai agi sous le coup de la colère. Parce que ma sœur m’avait tenu tête, lorsque je l'avais sommée de sortir de ma chambre.»