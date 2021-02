Menaces de mort contre des autorités : Birame Soulèye Diop, son épouse et Cie édifiés aujourd'hui

Les mis en cause dans l’affaire des menaces de mort présumées contre des autorités étatiques seront édifiés ce mardi.D’après Libération, le parquet a transmis, hier, au Doyen des juges, un réquisitoire introductif dans lequel il requiert le mandat de dépôt contre l’administrateur de Pastef Birame Soulèye Diop et Dahirou Thiam.Le procureur a aussi réclamé, par la même occasion, l’inculpation, sous le régime du contrôle judiciaire, de Patricia Marième Gandoul, Abass Fall, Fatima Mbengue et Bawar Dia, agent de la Sonatel.