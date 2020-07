Menaces de mort : Un demi-frère de Me El Hadj Diouf en garde à vue

Cheikh Fall, le demi-frère de Me El Hadj Diouf, qui avait été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour diffamation après avoir accusé ce dernier de détournement de 200 millions francs CFA, est encore une fois arrêté par la Section de recherches où il est gardé à vue. La cause ? D'après une source de Seneweb, Fall a proféré des menaces de mort contre Me El Hadj Diouf. "Prépare toi, tu seras tué dans la semaine", lui a-t-il dit.





Joint au téléphone par Seneweb, l'avocat confirme être l'auteur de la nouvelle plainte contre son frère de même mère.





Le mis en cause devrait être déféré au parquet, demain lundi 6 juillet.