Mesures humanitaires en faveur de l’ancien président du Tchad : L'Association des victimes présumées de Habré oppose son veto

Hissène Habre, ancien président Tchad

"Oui à la vaccination, non à la sortie de prison de Hissène Habré, condamné pour crimes contre l’humanité".





Tel est le message de l'Association des victimes présumées de l'ancien président Tchadien, Hissène Habré.





Ceci fait suite au communiqué commun sorti hier par Alioune Tine d'Afrikajom Center, Sadikh Niass de la Raddho et Babacar Ba du Forum du justiciable. Ces organisations assurent que pour cause de risques liés à la santé, à l'âge avancé de Habré et avec la recrudescence de la pandémie, rien ne devrait s’opposer à des mesures humanitaires en faveur de l’ancien président du Tchad.





La réponse des victimes présumées ne s'est pas fait attendre. Clément Abaifouta, Président de l’Association des victimes des crimes du régime de Hissène Habré (AVCRHH) fulmine : "Depuis la condamnation de Hissène Habré en 2016 par les Chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l’humanité, incluant la torture et l'esclavage sexuel, ses soutiens n’ont eu de cesse de tenter de faire libérer l’ancien dictateur du Tchad pour des motifs fallacieux, comme de fausses rumeurs de maladie. Une fois encore, Mme Habré cherche à mobiliser l’opinion publique pour demander sa sortie de prison. Notre association, qui représente des milliers de ses victimes, des veuves, des orphelins, des survivants de torture qui en portent encore les stigmates, rejette cette demande et exige que M. Habré purge la peine de réclusion à vie à laquelle il a été condamné."

D'après lui, la preuve que Hissène Habré était malade ou qu’il manquait de soins n'a jamais été apportée. D'ailleurs, la justice sénégalaise a rejeté a deux reprises ces allégations. Il assure : "Il faut protéger Hissène Habré contre la Covid et qu’il soit vacciné, s’il ne l’est pas encore. Le Comité contre la torture des Nations Unies a déjà écrit au Sénégal pour réaffirmer que "la libération prématurée des auteurs des crimes internationaux les plus graves n'est pas conforme aux obligations" de la Convention de l’ONU contre la torture. De plus, quatre rapporteurs de l’ONU ont souligné qu’il était essentiel que Habré soit maintenu en détention, étant donné la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné".