Meurtre de Bineta Camara à Tamba : Pape Alioune Fall face au juge ce jeudi

Meurtre de Bineta Camara à Tamba

La Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Tambacounda va évoquer, ce jeudi 24 novembre l’affaire Bineta Camara, cette jeune fille qui a été tuée samedi 18 mai 2019 au quartier Saré Guilèl de la commune de Tambacounda, vers 22 h. Le présumé meurtrier, Pape Alioune Fall qui a comparu en première instance devant le prétoire du TGI de Tamba, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fera face, ce jeudi, à la chambre criminelle de la Cour d'Appel présidée par Souleymane Teliko assisté de Tahir Ka et Elias Abdoulaye Diop.