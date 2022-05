Meurtre de Kiné Gaye : Son collègue Khassim Ba déféré au parquet ce mercredi

Le meurtrier de fatou Kine Gaye déféré au Parquet

Au terme de la durée légale de garde à vue au commissariat central de Dakar, le présumé meurtrier de la dame Fatou Kiné Gaye sera déféré cet après-midi au parquet près le tribunal de grande instance (Tgi) de Pikine-Guédiawaye. Khassim Ba est poursuivi pour assassinat avec barbarie. Ce, après après reconstitution des faits, hier mardi.