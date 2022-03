Meurtre de Ndiaga Diouf : Le maire de Dakar, Barthélemy Dias, devant le juge ce mercredi

Nouvellement élu maire de Dakar, Barthélemy Dias devra encore faire face au juge, ce mercredi, dans l'affaire de l'attaque mortelle survenue, en décembre 2011, à la Mairie de Mermoz-Sacré-Coeur.





"Le 2 mars prochain, j'irai répondre au procès en tant que maire de Dakar. J’ai toujours dit aux Sénégalais qu’il n’y aurait pas de procès. Il n’y a pas d’agresseur dans ce procès alors que c’est moi qui ai été agressé», avait réagi, le 1er décembre dernier, Barthélémy Dias, alors candidat de Yewwi Askan Wi, dans la foulée du renvoi, par la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, de son procès en appel dans l'affaire Ndiaga Diouf.





Lors de son entretien avec le Cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis), quelques jours auparavant, le Président Macky Sall a déclaré que si cela ne dépendait que de lui, le procès de Barthélemy Dias serait décalé après les élections locales du 23 janvier 2022. Coïncidence ou pas, en tout cas, le tribunal a motivé cet énième report par le souci de permettre à un avocat [Me Amadou Sy], nouvellement institué pour le compte du prévenu Cheikh Mbackiyou Siby -condamné à deux ans avec sursis-, de mieux s'imprégner du dossier.





Aujourd'hui, 2 mars 2022, il devra encore faire face au juge en tant qu'édile de la Ville de Dakar. Il est sorti victorieux des dernières élections locales du 23 janvier 2022 devant Abdoulaye Diouf Sarr, Soham El Wardini, Pape Diop, entre autres candidats malheureux.

Alors, Dias-fils sera-t-il (enfin) édifié sur son sort, ce mercredi ? «J’avais retenu la dernière fois que le juge avait compris, et que s’il devait reporter, il le ferait au-delà des élections », déclarait Khalifa Sall, bien avant les dernières élections territoriales. Cependant, l’ancien maire de Da­kar est d'avis qu’il «est souhaitable que le procès se tienne».



« Question d’honneur »



Poursuivi pour meurtre du jeune Ndiaga Diouf lors de l'attaque des nervis à la mairie de Mermoz Sacré-Coeur, le 22 décembre 2011, Barthélémy Dias a été condamné en première instance, le 16 février 2017, à deux ans de prison dont six mois ferme qu’il a déjà purgés. Ce, alors que le parquet avait requis 10 ans de prison contre le jeune maire socialiste d'alors pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner".



Ses co-prévenus, Habib Dieng et Babacar Faye, ont écopé de la même peine pour lesdits délits. En plus, ils devraient verser à la famille du jeune plombier, la somme de 25 millions de FCFA.