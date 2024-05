Migration : À Mbour, la condamnation à perpétuité réclamée contre les convoyeurs de pirogues

L'émigration irrégulière persiste. La semaine dernière, le quartier Tefess de Mbour a été décimé par la mort de plusieurs de ses fils qui ont péri en mer. Pour lutter contre ce phénomène, les habitants de cette localité, notamment les notables, réclament des condamnations à perpétuité contre les convoyeurs qui embarquent les jeunes dans des pirogues de fortune.







‘’Si j'étais l'État, les convoyeurs qui organisent ces voyages périlleux, si on les prend la main dans le sac, on doit les condamner à vie. L'intermédiaire entre les candidats et le convoyeur on le condamne entre 40 et 50 ans de prison. Si l’on applique ça, dans six mois, on ne verra plus de pirogues partir. Ça pourrait être une solution efficace pour stopper l'émigration irrégulière’’, a fait part le délégué du quartier Tefess, Ousseynou Ndoye sur Rfm.





En plus de miser sur la sensibilisation, les habitants du quartier Tefess ont formé des groupes de surveillance des plages, pour décourager les jeunes à embarquer. Ainsi, ils interpellent les autorités pour un accompagnement.





‘’Nous avons formé des groupes de surveillance au niveau des plages. Des gens très motivés qui passent toute la nuit à patrouiller sur les côtes. Mais notre principal souci c'est le manque d’appui. Si nous sommes dotés de moyens permettant de secourir à temps, nous sommes prêts à dénoncer les départs et invitons tous les autres à faire de même pour arrêter ce fléau‘’ ajoute-t-il.