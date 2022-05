Ministère de la Justice : "gestion nébuleuse des fonds communs et retard de salaires" polluent l'atmosphère

L'Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) dénonce la gestion nébuleuse des fonds communs des greffes qui sont la seule source de revenus qui permet aux travailleurs de la justice de survivre décemment.



Dans un communiqué parcouru par L'AS, le Secrétaire général adjoint de l’UNTJ, Issa Kamara, regrette que "ce fonds commun soit, depuis de longues années, l’objet d’une gestion nébuleuse avec des versements plus qu'irréguliers".



En plus, dit-il, "la traçabilité de ces fonds au niveau du Trésor et des Impôts et Domaines est un mystère". Quant au fonctionnement du comité de gestion dudit fonds au ministère de la Justice, "c’est le plus gros nœud à dénouer'.



Selon Issa Kamara, "ce sont quelques personnes qui gèrent ce fonds et les travailleurs qui sont dans le désarroi n'ont aucun droit de regard ou simplement d'information sur leurs dus".



C’est pourquoi, l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ) interpelle le président de la République, Macky Sall, et le ministre de la Justice, Me Malick Sall, pour qu’ils mettent fin à cette situation.