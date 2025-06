Ministère des Finances : deux anciens Trésoriers généraux à la DIC

L’enquête sur les conclusions de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024 prend une nouvelle tournure. Après avoir auditionné plusieurs directeurs de banque et autres responsables d’institutions financières, la DIC, chargée de faire la lumière sur cette affaire, se tourne vers les gros bonnets du Trésor public.





Deux anciens Trésoriers généraux sont d’ailleurs convoqués ce jeudi 13 juin par les enquêteurs. Il s’agit, selon L’Observateur, qui donne l’information, de Adama Racine Sow (mai 2015-mai 2020) et de Waly Ndour (2008-2012). «Le premier est convoqué à 10h et le second à 15h», précise le journal.





«Présentés comme des fonctionnaires émérites, leur audition par la DIC pourrait offrir aux enquêteurs les clés pour décrypter les rouages d’un système parallèle au sein duquel des fonds publics auraient été siphonnés en marge des circuits budgétaires officiels», prédit le quotidien d’information du Groupe futurs médias.





La même source signale que «dans cette enquête explosive, deux dossiers en particulier attirent l’attention de ceux qui ont eu accès au référé du premier président de la Cour des comptes, adressé au ministre de la Justice».





Le premier, détaille L’Observateur, est relatif à la fermeture avant terme de plusieurs DAT (Dépôt à terme) «sans qu’aucun reversement ait été effectué dans les caisses du trésor public».