Mort de George Floyd : Le policier Derek Chauvin poursuivi pour ‘’homicide volontaire’’ et encourt 40 ans de prison

Les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd à Minneapolis ont été inculpés. La Justice américaine a requalifié les faits en « meurtre ». Derek Chauvin, l’agent qui a fait pression avec son genou sur le cou de George Floyd, fait désormais l’objet d’un chef d’accusation plus grave, celui de « meurtre non prémédité ». Il risque jusqu’à quarante ans de prison, selon Rtl info.Quant à ses trois collègues, Thomas Lane, J. Alexander Kueng et Tou Thao, ils sont accusés d’avoir aidé Chauvin à maintenir le quadragénaire afro-américain au sol et de ne pas être intervenus lorsque ce dernier appelait à l’aide.Pour rappel, George Floyd a été tué après qu’un policier l’a plaqué au sol, menotté, en le maintenant au sol bloqué au niveau de la nuque avec son genou, l’empêchant de respirer (pendant plus de 8 minutes)