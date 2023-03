Mort du bébé Lansana Wagué : Ce qu’a décidé le Juge d’instruction du Tribunal de Kédougou

Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Kédougou vient de rendre une ordonnance de non-lieu concernant les dames Kadé Diallo et Fatoumata Wagué qui étaient poursuivies pour complicité d’assassinat enlèvement d’enfant par fraude ou violence et association de malfaiteurs dans l’affaire du bébé Lassana Wagué retrouvé mort dans un puits le lundi 14 mars 2022 à Niéméniké. Cette localité est située dans la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou. Quant à Fatoumata Tounkara, la sourde muette proche de la famille, elle a été renvoyée devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kédougou pour assassinat, enlèvement d’enfant par fraude ou violence.