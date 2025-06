Moustapha Diakhaté face à la DIC : « Je ne répondrai à aucune question »

Ce mardi 10 juin 2025, Moustapha Diakhaté a annoncé, dans un communiqué, son audition imminente par la Division des investigations criminelles (DIC). Avec fermeté, il a déclaré qu’il refusera de répondre aux questions des enquêteurs et de signer le procès-verbal, dénonçant une manœuvre politique visant à l’incarcérer. « La volonté du régime Pastef est de m’envoyer encore à Rebeuss », a-t-il affirmé, qualifiant cette convocation d’acharnement politique.



Diakhaté a demandé à ses proches de ne pas lui rendre visite en cas de détention, expliquant : « Je connais le fardeau de la visite carcérale pour les familles, les amis et les proches. Bëguma sonal kenn » (« Je ne veux déranger personne »). Il assume les conséquences de son engagement, précisant que son éventuelle incarcération résulterait d’un combat politique. Il appelle à une riposte respectueuse de la Constitution et des lois : « La seule réponse est le combat politique dans le respect de la Constitution et des lois de notre pays. »



Il conclut par un vœu : « Dieu bénisse le Sénégal ! »