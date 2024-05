Multiples braquages à Tambacounda : Le chef de bande risque la prison à vie

Le berger Bayel Sow, âgé de 39 ans a comparu devant la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Tambacounda. On lui reproche des faits d’associations de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violences, usage de véhicule et d’armes sans autorisation. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Selon l'acte d'accusation, les faits remontent au 28 janvier 2022 lorsque les éléments de la SR de la gendarmerie de Tambacounda avaient été alertés d’un vol à main armée dans la commune de Bala. Après cela, le sieur Saliou Fall propriétaire de multiples boutiques de transfert d'argent s’était présenté à eux pour porter plainte contre x pour des faits de cambriolage et vol de numéraires dans son point de service de transfert d’argent dénommé « Bala Transfert » sis à Bala portant sur la somme de 5,695 millions de FCFA et une vingtaine de téléphones portables.





Les malfaiteurs qui étaient enturbannés, porteurs d’armes à feu et de coupe-coupe s’étaient introduits au domicile de Cheikh Adramé Sow situé à Goudiry. N’étant pas parvenu à s’emparer de son véhicule, ils avaient exercé une violence sur lui et saccagé sa voiture avant de subtiliser un autre véhicule de type 4X4 appartenant à Apate Sahel Adel Al Obais.





Cette bande à bord de ce véhicule se rendait au marché de Bala, tirait des coups de feu en l’air en tenant en respect le vigile Moussa Bâ avant de défoncer la porte du point de transfert d’argent appartenant à Saliou Fall où elle avait détruit l’ordinateur et les caméras de surveillance avant de s’emparer des numéraires et des téléphones portables tout en oubliant une caméra qui avait filmé le déroulement des opérations.