Mutinerie à la prison de Mbacké: 08 détenus condamnés à 01 an de prison ferme

Le verdict vient de tomber, dans l'affaire de la mutinerie qui a eu lieu jeudi dernier au niveau de la prison de Mbacké.





En effet, les huit mutins ont été condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme, ce jour, par le tribunal de grande instance de Diourbel.





Dans son réquisitoire, le substitut du procureur, Farba Ngom, a requis 2 ans de prison dont 6 mois ferme. Mais lors du délibéré rendu par le président du tribunal Pape Mohamed Diop, les prévenus ont été relaxés pour le délit de tentative d'évasion. Avant d’être tous les huit déclarés coupables des délits d'association de malfaiteurs, rébellion, violence et voie de fait.





À la barre, Pathé Thiam, Khadim Lô, Mame Cheikh Wade, René Nangué, Cheikh Fall Diatta, Abdourahmane Diop, Amadou Djiba et Pape Ndiaye ont contesté vigoureusement les charges dont l’association de malfaiteurs, tentative d'évasion, outrage à agent, violence et voie de fait, rébellion et injures publiques.





Selon eux, ils avaient adressé plusieurs demandes d'audience au directeur de la prison, à cause des mauvaises conditions de vie au niveau de ce milieu carcéral.





Mais Pathé Thiam et compagnie peinent à rencontrer le maître des lieux, disent-ils, pour lui remettre une demande de transfèrement vers une autre prison.





Ainsi, ces détenus ont entamé une grève de faim à partir du lundi 4 octobre jusqu'à jeudi 7 octobre derniers (jour de l'incident).





A noter que Seneweb révélait en exclusivité, vendredi dernier, que des détenus se sont révoltés jeudi dernier vers 17 h 45, au niveau de la Mac de Mbacké, avant d'attaquer les gardes pénitentiaires. La bataille rangée a occasionné des blessés dans les deux camps dont six matons.