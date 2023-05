Ndeye Khady Ndiaye refuse de répondre aux questions de Me El Hadj Diouf

Ndeye Khady Ndiaye a snobé Me El Hadji Diouf dans le procès pour viols et menaces de mort contre Ousmane Sonko, qui se déroule au Palais de Justice de Dakar, ce mardi. Alors que l’avocat de la victime présumée lui a posé une question, la patronne du salon de massage Sweet Beauté a tout simplement refusé de répondre.



Ndèye Khady Ndiaye, jugée pour diffusion d'images contraire aux bonnes mœurs, complicité de viol et incitation à la débauche, reproche à l’avocat des propos désobligeants qu’il a tenu contre son mari par le passé.