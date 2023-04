Ngor : Retour de parquet pour les 23 personnes interpellées

Déférées au parquet ce lundi 24 avril 2023, les 23 personnes interpellées lors des manifestations violentes de Ngor devront repasser chez le maître des poursuites. L’information a été donnée par leur avocat Me Khoureïchy Ba, dans une note envoyée à la presse. «Le groupe des 23 interpellés du village de Ngor en retour de parquet après toute la journée passée à la cave du palais de Justice», informe la robe noire.