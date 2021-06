Niasse/Baba Diao Itoc : Les dessous d’un bras de fer

Le président de l’Assemblée nationale a porté plainte contre Baba Diao Itoc pour "faux, usage de faux et association de malfaiteurs".



Un immeuble de 2500 mètres carrés situé à Yoff et portant sur le TF 7494/NGA est au cœur du litige entre les deux hommes.



Libération, qui reparle de ce dossier, renseigne que Moustapha Niasse avait, dans un premier temps, déposé une plainte devant le procureur qui avait confié l’enquête à la Brigade de Recherches de Dakar.



Après audition de toutes les parties concernées, le dossier a été remis au parquet.



Mais, le 28 juin dernier, Moustapha Niasse est revenu à la charge avec une deuxième plainte déposée au niveau du premier cabinet.



Niasse déplore que l’immeuble a été vendu à Baba Diao à 400 millions Fcfa payés par chèque tiré de la banque Outarde qui appartient à Baba Diao Itoc.



Le terrain a été acheté à 159 000 Fcfa le mètre carré alors que, dans la zone, le prix du mètre carré varie entre 850.000 et 1.000.000 Fcfa.



Dit autrement, l’immeuble a été acheté par le PDG d’Itoc au 5e de sa valeur. Ce que récuse la notaire Nafissatou Diop visée, elle aussi, par une plainte.

Selon la notaire, la somme de 400 millions évoqué, et qui seraient retirés de la banque Outarde n’existe plus. Il s’agit en fait de l’évaluation du terrain.