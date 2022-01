Non-respect de la parité par Bby à Mbacké: Le maire sortant traîne son tombeur Gallo Bâ devant la cour d'appel de Thiès

Battu dans les urnes dimanche dernier lors des élections municipales, le maire sortant de Mbacké vient d'attaquer la liste de Bby dirigée par son tombeur Gallo. En effet, Abdou Mbacké Ndao vient de saisir la cour d'appel de Thiès pour invalider la victoire de Gallo Bâ.





Câblé par Seneweb, l'édile sortant a confirmé avoir instruit ce mardi un recours, au niveau de la commission départementale de recensement des votes, en vue de demander l'annulation de la liste de Bby pour non respect de la parité. En effet, la liste aux couleurs marron-beige n'avait pas respecté la parité lors des investitures.





" Relativement aux investitures, la coalition Benno Bokk Yakaar a choisi sur la liste proportionnelle deux personnes de sexe féminin à savoir Diop Ndiaye, ménagère, à la 34ème position et Marie Jeanine Mendy, ménagère, à la 35 place" lit-on dans ledit document déposé au tribunal d'instance de Mbacké.





Sorti malheureux à l'issue des élections municipales de dimanche dernier, le maire sortant de Mbacké a entamé une bataille juridique pour éjecter son tombeur Gallo Bâ à la tête de cette municipalité.





" Cet engagement ne respecte pas les dispositions du code électoral dans ses articles L.266, L.279, L.285 rendant ainsi la liste de Bby irrecevable [...]. Cette coalition n'a pas respecté L.266 du code électoral qui impose la parité Homme/ Femme dans les listes de candidatures titulaires comme suppléants" a-t-il mentionné dans le recours déposé ce mardi à la commission départementale de recensement des votes.





A cet effet, la coalition communale de Bokk Gis Gis dirigé par Abdou Mbacké Ndao demande à la Cour d'Appel de Thiès d'annuler tout bonnement cette liste de Bby.





Pour rappel, la liste communale de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Mbacké qui a été validée par la commission, n'avait pas respecté une stricte alternance homme/femme lors des investitures. Ainsi, les partisans du président Macky Sall de la localité ont violé les règles de parité.





Seneweb a constaté que Diop Ndiaye, et Marie Jeanine Mendy, deux ménagères occupent successivement la 34e position et la 35e position sur la liste proportionnelle de Bby. Sur ce, cette liste pourrait être déclarée irrecevable à cause de la violation de cette loi adoptée le 28 décembre 2010.