Nouvelle grosse révélation au procès Benjamin Mendy : Un de ses coéquipiers éclaboussés

Nouvelle grosse révélation au procès Benjamin Mendy

Le procès Benjamin Mendy suit son cours à Manchester. Et selon le témoignage d'une des jeunes plaignantes, le défenseur français aurait invité chez lui son coéquipier Jack Grealish lors d'une soirée ou des viols auraient été commis par Benjamin Mendy et Louis Saha Matturie.La plaignante explique qu’un rendez-vous lui aurait été donné par Louis Saha Matturie devant une boîte de nuit le soir des faits. Arrivée devant la porte à 3h50 et invitée à "demander Mendy", elle n’a pas pu entrer, remarquant une file d’attente importante. "C’était parce qu’ils étaient avec Jack Grealish, dit-elle. Il y avait quelques filles autour de lui et elles prenaient des photos et des vidéos sur leurs téléphones. Le club n’a pas aimé ça, tout comme Saha et son entourage".





Grealish aperçu sur un canapé aux côtés de deux filles

La fille, âgée de 17 ans au moment des faits, a ensuite rejoint Mendy et Matturie dans leur voiture pour participer à "une fête privée", à l’entrée de laquelle son téléphone lui a été confisqué puisqu’aucune photo n’était autorisée, le tout sans qu’elle ne soit prévenue avant d’arriver sur place. "Si j'avais su avant, je ne serais pas montée dans cette voiture, regrette-t-elle. J'étais très loin de chez moi, donc il n'y avait aucun moyen que je rentre à la maison, alors nous avons remis nos téléphones".





"On aurait dit qu'il y avait eu une fête d'anniversaire avant", explique-t-elle au sujet du domicile du champion du monde. Deux filles étaient alors assises sur un canapé à côté de Grealish, qui "avait demandé de la vodka", provoquant la sortie de Saha Matturie dans un magasin avec une autre femme, avant qu’un viol n’ait lieu à leur retour: "elle semblait vraiment secouée". La plaignante du jour explique aussi que l'autre femme s’était endormie puis réveillée avec Matturie "à l’intérieur d’elle".





Racontant l’agression sexuelle de Benjamin Mendy dont elle aurait été victime après avoir rencontré le joueur pour la première fois ce soir-là, elle évoque à son tour un bureau avec "une serrure sécurisée" où il l’aurait emmené. "Il m'a presque retournée dans une position où il allait avoir des relations sexuelles avec moi, poursuit-elle. Je ne savais pas quoi faire. Ce gars mesurait quelque chose comme 1m80. J'étais dans une position où ma poitrine était baissée, mes jambes derrière moi et il l'a mis juste dedans."









Si elle affirme ne pas avoir "parlé de sexe" avec Mendy dans la soirée, elle ne semblait pas en mesure de donner son consentement ou non. "Je n'ai pas dit oui ou non. Je n'étais pas en état de dire oui ou non parce que j'avais bu toute la nuit", reconnaît-elle, en plus d’avouer avoir pris de la cocaïne ce soir-là.





Après l’agression, qui aurait duré "environ 15 à 20 minutes" elle raconte être allée chercher l’autre femme, qui aurait été violée par Matturie durant la soirée. "Elle m’a dit qu’elle avait couché avec Jack (avant son viol)", explique-t-elle.





Si elle affirme ne pas avoir "parlé de sexe" avec Mendy dans la soirée, elle ne semblait pas en mesure de donner son consentement ou non. "Je n'ai pas dit oui ou non. Je n'étais pas en état de dire oui ou non parce que j'avais bu toute la nuit", reconnaît-elle, en plus d’avouer avoir pris de la cocaïne ce soir-là.