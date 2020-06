Nsia Assurance perd devant le couple Wade

La première chambre civile du tribunal hors classe de Dakar a débouté le 4 juin, Nsia Assurance Sénégal qui voulait saisir les biens fonciers appartenant au couple Wade. Selon Libération qui donne l'information, il s’agit des titres fonciers situés à Grand Dakar et aux Almadies.Pour rappel, ce différend entre la compagnie d’assurance et les Wade est parti du violent incendie d'une partie du Lamantin beach, survenu le 14 janvier 2011. Un feu allumé par le gardien de la maison de l’ex-Première dame, sise à Saly, s'était propagé dans certaines maisons voisines et dans l'hôtel.En première instance, l'ex-Première dame avait été blanchie. En plus, l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, avait dédommagé les victimes. Mais, la société d'assurance, sans doute acculée par certaines victimes assurées, avait fait appel et obtenu la condamnation de Viviane Wade à lui verser 200 millions et de saisir ses biens fonciers. Jugement que vient de casser le juge