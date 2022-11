Office national de recouvrement des avoirs criminels : 700 millions de francs Cfa en numéraire et 1 milliard de francs Cfa en nature saisis

Après seulement 6 mois d'exercice, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac) a saisi 700 millions de francs Cfa en numéraire et 1 milliard de francs Cfa en nature.





"En numéraire, le solde créditeur de l’Onrac à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) est à peu près à 700 millions de francs CFA. Pour les biens en nature, nous les estimons à plus d’un milliard de francs CFA. Nous pouvons être satisfaits du travail qui a été fait jusqu’ici. Car l’Onrac a été créé le 23 juillet 2021, mais il n’est devenu opérationnel qu’au mois d’avril 2022", s'est félicité Mor Ndiaye, directeur de l’Onrac.