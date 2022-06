Onze bébés décédés : le juge n’est pas satisfait de l’enquête

L’infirmière et sage-femme poursuivies dans le cadre de l’affaire des bébés décédés dans l’incendie de l’hôpital de Tivaouane, ont bénéficié d’un nouveau retour de parquet. Elles devaient faire face au juge d’instruction hier, jeudi, après que leur dossier a été transmis par le procureur. Mais le magistrat a reporté le face-à-face avec les mises en cause.



D’après Source A, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, le juge chargé du dossier a demandé des compléments d’informations. Le journal informe que le magistrat est troublé par les contradictions entre les conclusions de la police et les arguments de la défense.



Les policiers accusent l’infirmière et à la sage-femme d’avoir abandonné les enfants décédés et ainsi d’avoir mis leur vie en danger. Les avocats de ces dernières insistent sur le fait que leurs clientes ne devaient pas se retrouver dans la même salle que les victimes. Les robes noires précisent que les mises en cause devaient être plutôt dans la salle de garde de 17 heures à 8 heures du matin, durée de leur service. Ce que les dames ont respecté, d’après eux.



Pour tirer tout ça au clair et se faire une religion, le juge a demandé des compléments d’informations. Source A rapporte que l'infirmière et la sage-femme devraient faire face au magistrat ce vendredi.