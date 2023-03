Ordre des avocats : le président d’une fédération sportive sanctionné

Me Ousseynou Fall, avocat de Ousmane Sonko, n’est pas la seule robe noire sanctionné par ses pairs. Le Conseil de l’Ordre des avocats a également sorti le bâton contre Me Babacar Ndiaye.



D’après Les Échos, qui donne l’information, le président de la Fédération sénégalaise de basket écope six mois de suspension assortis de sursis. Le journal ne précise pas les raisons de cette sanction.



Me Ousseynou Fall, lui, est interdit d’exercer jusqu’à sa comparution devant le Conseil de discipline de l’Ordre. Il avait eu le 16 mars une vive altercation avec le juge Pape Mouhamed Diop, qui présidait l’audience du procès opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Le magistrat lui avait demandé de quitter la salle. Demande qu’il avait rejetée, poussant le juge à suspendre l’audience.