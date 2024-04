Ordre national des huissiers du Sénégal: Me Guillaume Sagna élu président

L’ordre national des huissiers du Sénégal a tenu son assemblée générale ordinaire, hier samedi 20 avril. C’est ainsi que Me Guillaume Sagna est porté à la tête de la présidence.





Né le 02 mars 1963 à Ziguinchor, il est titulaire de la charge de Dakar XXVII sise à Sacré Cœur.





Me Sagna a été nommé huissier de Justice courant 2004 avant d'être affecté à Gossas puis muté à Dagana. « Il a assuré les intérims de Podor, de Matam et de Louga entre 2015 et 2020. En 2022, il est muté à Dakar. Titulaire d'une Maîtrise en Droit, option Administration Publique en 1991, il a travaillé au service contentieux de la banque islamique du Sénégal (Bis). Il a aussi travaillé aux Ciments du Sahel comme Conseiller Juridique », a-t-on informé.