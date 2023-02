Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : le procès renvoyé

Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang solderont leur compte le 16 mars 2023. Le procès a été renvoyé par le Tribunal correctionnel, sur demande du Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il s’agit d’un renvoi ferme.



M. Sonko est poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, également un responsable du parti présidentiel, pour "diffamation, injures et faux".



Le ministre, présent à l'audience jeudi, lui reproche d'avoir déclaré en décembre que sa gestion avait été "épinglée" dans un rapport d'une institution de contrôle sur le Programme de développement des domaines agricoles communautaires (Prodac), ce qu'il nie.



M. Niang était de 2014 à 2019 à la tête du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et avait sous sa tutelle le Prodac mis en place par le président Sall pour favoriser l'emploi des jeunes en milieu rural.