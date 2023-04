Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang : Maître Massokhna Kane refait le procès

Ousmane Sonko-Mame Mame Mbaye Niang, suite et pas fin. Depuis le 30 mars, jour où Ousmane Sonko a été condamné, son camp s'était emmuré dans le silence. Silence qui a été brisé ce jeudi 06 avril. Les avocats du leader de Pastef ont fait face à la presse afin, disent-ils,"de rétablir l'équilibre".





Revenant sur les circonstances qui ont mené à ce procès, Maître Massokhna Kane affirme qu'avant l’audience, "tous les droits de Ousmane Sonko ont été bafoués" à travers des actes posés par l'Etat du Sénégal. "Sa maison a été bunkerisée, sa famille a été séquestrée. Notre client et notre confrère Maître Ciré Clédor Ly ont été brutalisés et gazés", rappelle l’avocat





Poursuivant, Maître Massokhna Kane révèle que le jour du procès, pour justifier l'absence de Ousmane Sonko, "Me Ciré Clédor Ly était venu avec trois certificats médicaux que le juge a refusé de prendre". Et lorsqu'il a été demandé de renseigner l'acte posé par le président dans le plumitif d'audience, "le juge a aussi refusé".





Toutefois, fait savoir Maître Massokhna Kane, "le greffier, très professionnel, a inscrit le refus du juge".





Maître Massokhna Kane rappelle ainsi les dispositions l'article 403 du code de procédure pénale qui stipule : "Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Il fixe dans la même décision la date de reprise de l'audience. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire et mention y est faite de l'avis donné au prévenu de la date ainsi fixée. A la reprise de l'audience, les dispositions de l'article «398», alinéas 1 et 2 sont applicables quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement".





Une raison selon lui suffisante pour que le procès soit "renvoyé".





Maître Massokhna Kane déclare que même en l'absence de leur client, "ses avocats doivent être entendus".





Par ailleurs, il fustige le fait que les témoins cités, Birahim Seck et Clédor Sène n'aient pas été entendus en plus du fait que les vidéos versées dans le dossier n'ont pas été visionnées. Il estime donc que le tribunal, en tenant le procès, "a rendu service à Mame Mbaye Niang et au procureur". Il pense que si lui et ses collègues avaient plaidé, "la procédure serait tout simplement annulée".





Charge contre Mame Mbaye Niang et la partie civile





Me Massokhna Kane a, également, affiché son étonnement devant l’attitude de la partie civile, Mame Mbaye Niang : "La partie civile a réclamé 29 milliards sans explication du préjudice alors que la plupart demandait le franc symbolique”,.





L’avocat s’est aussi étonné que le ministre du Tourisme ait interjeté appel : "Mame Mbaye Niang, qui, à la fin du procès, a crié victoire en déclarant qu'il était blanchi, a fait appel contre toutes les dispositions", ironise l'avocat qui juge que “les intentions de Mame Mbaye Niang sont autres”.





Me Massokhna Kane a, en outre, pourfendu le réquisitoire du procureur lors du procès. Un procureur qui selon lui paraît "obéir à des ordres". "Le procureur dit que Ousmane Sonko a accusé Mame Mbaye Niang d'avoir détourné 29 milliards alors qu'il ne l'a jamais fait. Il dit aussi qu'il y a des éléments de faux car Ousmane Sonko a évoqué un rapport qui n'existerait pas et qui serait sur internet. Pour les faits d'injures, il explique que Ousmane Sonko a traité Mame Mbaye Niang de menteur. Ceci montre l'inconsistance du procureur".





Maître Massokhna Kane croit que l'intention du procureur mais aussi de la partie civile est d'obtenir une "aggravation de la peine" afin que Ousmane Sonko soit inéligible. Ce qui risque, prédit-il, "de mettre le pays à feu et à sang".