Outrage à magistrat : 2e retour de parquet pour Alassane bou Sonko

Arrêté par la Dic pour outrage à magistrat, Alassane Fall alias "Alassane bou Sonko" a fait l'objet d'un deuxième d'un retour de parquet ce mercredi, a appris Seneweb de Me Cheikh Khouraichy Ba.





Membre du Pastef, il est accusé d'avoir tenu des propos outrageants à l'endroit du procureur de la République et du magistrat qui jugeait Bah Diakhaté. Dans une vidéo publiée sur sa page Tik-Tok, Alassane Fall avait menacé d'insulter publiquement le chef du parquet et le juge, en cas de libération des détenus Bah Diakhaté et imam Cheikh Tidiane Ndao. Il portait de graves accusations contre ces deux magistrats.









À cet effet, le procureur de la République s'est autosaisi de l'affaire en ordonnant au commissaire principal Adramé Sarr, chef de la Dic, de procéder à son arrestation.





Alassane Fall a passé dix mois en prison avant d'être libéré par le biais de la loi d'amnistie.