Palais de Justice de Dakar : Les travailleurs exigent le paiement du fonds commun

Greve au Palais de Justice de Dakar

«Les travailleurs du palais de Justice de Dakar, toutes juridictions confondues et sans distinction d'appartenance syndicale, ont décidé, ce matin, de faire un arrêt de travail», lit-on dans le document signé par le secrétaire général administratif de l'Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ), Issa Camara.





La raison ? C’est pour protester contre le retard récurrent et injustifié noté dans le paiement du fonds commun des greffes. «Pour ce trimestre, le large dépassement des délais met certains travailleurs dans une situation très délicate qui les plonge dans une précarité totale, surtout en ce mois de ramadan et à quelques jours de la fête de Korité. En effet, beaucoup parmi les travailleurs se sont vu privés de leur salaire du mois, du fait de ce regrettable retard du fonds commun et ont été dans l'impossibilité d'honorer leurs échéances bancaires souscrites sur leurs revenus additionnels», soulignent les travailleurs.





Par conséquent, l’UNJT avance : «Vu la latence de cette situation, nous exigeons le paiement sans délai et jusqu’au dernier centime, du fonds commun de ce premier trimestre. Et, par la même occasion, nous exigeons une gestion transparente du fonds commun des greffes par la tenue d’une comptabilité régulière, la publication de la liste des bénéficiaires et le respect de la périodicité prévue par la réglementation.»