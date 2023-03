Pape Ndiaye bénéficie d’un retour de parquet

Le chroniqueur judiciaire de Walf Tv, Pape Ndiaye a fait l'objet d'un retour de Parquet. Il retourne au Commissariat central de Dakar, selon son avocat Me Moussa Sarr.



Seneweb annonçait plutôt dans la journée que le dossier du chroniqueur judiciaire pourrait être criminalisé. Ainsi le procureur va ouvrir une information judiciaire avant de désigner un juge d'instruction. Pour rappel, Pape Ndiaye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat.



Pape Ndiaye devait éclairer les propos tenus à Walf Tv sur l’affaire Sweet Beauty. Il faisait part d’un réquisitoire définitif de non-lieu des 19 substituts du procureur. Un réquisitoire non respecté par le procureur de la République.