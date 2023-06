Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guèye placés sous contrôle judiciaire (Me Moussa Sarr)

Bonne nouvelle pour Pape Ndiaye et Serigne Saliou Guèye ! Les deux journalistes viennent de bénéficier d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, selon Me Moussa Sarr.



Le directeur de publication du quotidien "Yoor Yoor" et le chroniqueur judiciaire de Walf TV devront émarger au bureau du juge d'instruction Mamadou Seck, le premier vendredi de chaque mois, d'après leur avocat.



"Il leur interdit de sortir du territoire sans autorisation. Il leur est interdit de communiquer sur leur dossier en cours d'instruction et il leur est prescrit d'informer le juge de tout changement d'adresse", confie Me Moussa Sarr à Seneweb.