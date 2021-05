Pape Ndiaye était "l’amant" de la plaignante Ndèye Awa Ndir

Placé sous mandat de dépôt suite à une plainte déposée par Ndèye Awa Ndir, Pape Ndiaye a révélé aux enquêteurs qu’il entretiendrait une relation amoureuse avec cette dernière depuis 2019.



En effet, Ndèye Awa Ndir l’avait contacté pour «faire libérer» son patron, emprisonné par le juge du deuxième cabinet du tribunal hors classe de Dakar pour recel.



Et ce serait grâce à cette relation amoureuse qu’elle lui avait prêté 500 000 Fcfa pour juguler ses charges familiales, a confié le journaliste repris par Libération.



Après avoir épousé une autre femme, Ndèye Awa s’est acharné sur lui pour exiger le remboursement de l’argent.



Pape Ndiaye prétendait dealer avec le procureur et le juge du 2e cabinet. Il annonçait aussi des rapports destinés au juge Souleymane Teliko, à Amnesty et à la Raddho.