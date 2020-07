Paralysie de la justice : L’Aja appelle l’Etat et les acteurs au dialogue

L'Aja appelle l'Etat au Dialogue

Les perturbations notées, depuis quelques semaines, dans le secteur de la justice, à cause du mouvement d’humeur du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) préoccupent, à bien des égards, l’Association des juristes africains (Aja).





A travers un communiqué de presse parvenu à Seneweb, le Bureau exécutif international de ladite structure «lance un appel au dialogue et au compromis entre les acteurs du secteur, à court, moyen et long terme, au nom de l’ordre public dont est garant l’Etat et surtout la paix sociale qui interpelle tous les citoyens».





Le professeur Papa Ogo Seck et ses collègues, qui plaident pour «une bonne administration de la justice», ont demandé aux syndicalistes davantage de sensibilisation par rapport aux questions liées à la gestion de l’Etat pour la continuité du service public, en tant que principe fondamental du fonctionnement de l’Etat et de son administration.





Car, à en croire ces juristes, cette situation risque de «mettre en péril l’économie, le principe de la continuité du service public et le bon fonctionnement des institutions dont le président de la République est le seul garant en vertu de la Constitution».