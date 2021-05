Paralysie de la justice: Le SYTJUST se démarque de l’action des «usurpateurs»

«Le Syndicat des Travailleurs de la Justice ( SYTJUST) se démarque de l'agitation constatée ce lundi 10 mai 2021 au palais de Justice de Pikine provoquée par des usurpateurs qui ont distillé des contre-vérités sur l'état des négociations entre le Gouvernement et l'unique Syndicat des Travailleurs de la Justice », peut-on lire dans le communiqué signé par le Bureau exécutif du Syndicat des travailleurs de la justice, reçu ce lundi 10 mai.Selon eux, «ces imposteurs agissent sous couvert d'une entente illégale à laquelle l'Etat n'a accordé aucune reconnaissance pouvant leur permettre de parler au nom des travailleurs de la Justice ».Ainsi, le SYTJUST «invite dès lors tous ses militants à faire preuve de maturité et surtout à ne pas suivre ces perturbateurs dans leur aventure dangereuse constitutive d'entrave illégale au fonctionnement du service public ».Tout en informant l'opinion publique que présentement, il ne formule aucun grief ni contre le gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre de ses engagements ni contre le ministère de la Justice avec qui il est en phase dans un dialogue apaisé et constructif.Des travailleurs de la justice ont déclaré qu’ils vont observer demain un arrêt de travail d'une heure de temps (9heures-10heures) au Palais de justice Lat Dior. Ce, pour dénoncer «le non-paiement des primes mais également celui des fonds communs qui est dépassé de deux mois ». «Cette situation inédite dans ce contexte particulier est devenue invivable car beaucoup n'ont pas pu percevoir leur salaire à cause du retard des fonds communs, indique-t-on. « Il ne s'agit pas «d'une action menée par un syndicat mais plutôt d'une réaction spontanée des travailleurs de la justice de tous bords », ont-ils précisé dans leur document.