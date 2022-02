Parcelles Assainies / Violence contre la police : Trois élèves déférés au parquet

Trois élèves des Cours secondaire des Parcelles Assainies, déférés au parquet

Trois élèves ont été déférés au parquet pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Lors des violentes manifestations, des élèves du Cours secondaire des Parcelles Assainies (Cspa), qui exigent la reprise correcte des apprentissages, des victimes ont été dénombrées dans les rangs de la police des Parcelles assainies rapporte le journal "l'AS".





Un auxiliaire de la police a été blessé par les élèves en furie qui voulaient déloger leurs camarades des privés. Les potaches venus des lycées Sergent Malamine Camara (Ex Lymodak) et des Parcelles Assainies et de Guédiawaye ont délogé leurs camarades. Arrivés aux alentours du Cours secondaire des Parcelles, les élèves ont alors lancé des pierres sur les limiers qui assuraient la sécurité de l'école. Surpris par la rapidité des événements, un auxiliaire de police a reçu un projectile à l'épaule.