Paris : Point de presse des avocats de Ousmane Sonko, ce lundi

Les avocats du maire de Ziguinchor Ousmane Sonko tiendront une conférence, ce lundi à Paris, dans le cadre de l'examen, par la Cour de Dakar, de l'affaire criminelle qui met en cause leur client.



A moins de 9 mois de l'élection présidentielle rythmée par "des violences physiques, d'harcèlement et des persécutions dont est victime notre client, candidat déclaré à ces élections et favori de tous les sondages, il nous a semblé important d'éclairer l'opinion internationale sur les conséquences des violations répétées de ses droits et son attitude face à l'instrumentalisation de l'institution judiciaire à des fins politiques", note-t-ont dans un communiqué signé par Saïd Larifou, Avocat de Ousmane Sonko.