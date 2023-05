Pastef : les têtes continuent de tomber

Le nombre de militants et responsables de Pastef placés en détention continue de monter. Libération informe que Malick Madiodio Diallo, membre de Pastef-Bignona, a été placé en garde à vue, vendredi dernier, à la Section de recherches de Ziguinchor. Il y trouvera le deuxième adjoint au maire de Suelle (Casamance), arrêté plus tôt.



Amadou Tom Mbodji, réputé proche de Guy-Marius Sagna pourrait connaître le même sort. Libération informe, en effet, qu’il est convoqué ce lundi par les gendarmes.



Pour leur part, le coordonnateur de Pastef à Guéoul, Abdoulaye Fall, ainsi que son adjoint, Massaly Mbodji, ont été envoyés en prison. Le journal rapporte qu’ils ont été placés sous mandat de dépôt vendredi dernier.



La même source précise que ces derniers seront jugés mercredi prochain devant le tribunal des flagrants délits. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non-autorisée et trouble à l’ordre public, notamment. Ils ont ont été arrêtés mardi dernier à la suite d’une manifestations sur la Route Nationale, à hauteur de Guéoul.